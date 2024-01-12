В центре Харькова демонтировали барельеф Пушкина

В 2023 году в городе закрасили два мурала с изображением поэта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтирован в центре Харькова на востоке Украины на станции метро, названной в его честь. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующее фото.

В прошлом году в городе закрасили два мурала с изображением поэта. Вместе с тем мэр Харькова Игорь Терехов отказался переименовывать улицу и станцию метро, которые носят имя поэта.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.