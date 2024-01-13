Граждан ДНР, ЛНР, Украины предложили временно не наказывать за нарушения пребывания в РФ

МВД подготовило проект указа, который предполагает освобождение таких лиц от административной ответственности за подобные нарушения до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. МВД предлагает освободить от административной ответственности до 31 декабря 2024 года за нарушения режима пребывания в РФ граждан Украины, а также лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, желающих урегулировать свое правовое положение в стране. Это следует из подготовленного ведомством проекта указа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно действующему указу, жители новых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ, считаются иностранцами. Такие граждане и лица без гражданства могут обратиться за выдачей вида на жительство (ВНЖ), при этом обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить несколько документов.

Проектом предлагается дополнить указ "О временных мерах по урегулированию правового положения лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, и граждан Украины в РФ" пунктом следующего содержания: "МВД обеспечить реализацию мер, исключающих привлечение до 31 декабря 2024 года к административной ответственности лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, и граждан Украины за нарушения режима пребывания (проживания) в РФ, если такие нарушения были выявлены в связи с обращением в территориальный орган МВД РФ об урегулировании правового положения".

Исключением являются граждане, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности страны, финансируют, планируют террористические или экстремистские акты, оказывают содействие в их совершении. Также к этой категории отнесены лица, представившие поддельные или подложные документы либо сообщившие о себе заведомо ложные сведения.

Кроме того, подготовленным проектом планируется исключить выдворение за пределы России лиц, состоявших в гражданстве ДНР, ЛНР, а также проживающих в Запорожской и Херсонской областях граждан Украины, людей, которые захотели сохранить имеющееся гражданство и не принесли присягу гражданина РФ. Иностранцев, допустивших нарушения пребывания в России, предлагают не выдворять до 31 декабря 2024 года. Также в указе могут закрепить право граждан ДНР, ЛНР, жителей Запорожской и Херсонской областей с украинским гражданством до 31 декабря 2024 года не проходить медицинское освидетельствование и не иметь медицинское страхование, работать без разрешения или патента, а также учета требования к цели визита, но после прохождения дактилоскопии и фотографирования, если они не были проведены прежде.

О целях проекта

В МВД пояснили, что проект указа подготовлен в целях обеспечения легализации соответствующих категорий лиц. Там отметили, что значительная часть состоявших в гражданстве ДНР и ЛНР, а также украинцев, проживающих в Запорожской и Херсонской областях, до настоящего времени не обратилась в МВД в целях урегулирования своего правового положения. При этом многие из них привлечены к восстановлению инфраструктуры новых регионов, включая строительство объектов Минобороны России. "Указанные иностранные граждане, опасаясь привлечения к административной ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ, продолжают находиться вне рамок правового поля", - сказано в пояснительной записке к документу.