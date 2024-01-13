На Херсонщине к первой смене планируют полностью подготовить инфраструктуру "Тавриды"

В регионе предполагают, что центр посетят 150-200 человек

ГЕНИЧЕСК, 13 января. /ТАСС/. Инфраструктуру для проживания и творческих занятий участников построят и отремонтируют к первой смене в филиале арт-резиденции "Таврида" Херсонской области. Смена пройдет в августе 2024 года, об этом ТАСС сообщил министр молодежной политики региона Игорь Астранин.

"Для нас важно, что благодаря ускоренной работе строителей, которые приступят к работам уже в январе, мы сможем не потерять сезон и уже в августе провести молодежные смены на 150-200 человек. Сначала будут демонтированы четыре старых временных жилых корпуса, помещение столовой, три временных служебных помещения. На их месте появятся новая столовая на 250 мест, здание творческой мастерской, будут проложены необходимые инженерные сети, отремонтированы жилые корпуса", - рассказал Астранин.

По его словам, территорию центра также благоустроят, включая променад над болотистой частью участка и пляжную зону. Общая площадь центра составит 15,5 га.

Полностью первый этап строительства кластера завершат до декабря 2024 года. Он включает возведение общежития, полное восстановление существующих жилых корпусов, а также административных зданий. Предусмотрена также вторая очередь строительства центра, но ее сроки еще не определены.

Создание филиала арт-резиденции "Таврида" планируется на побережье Азовского моря в селе Счастливцево. Он станет круглогодичным образовательным центром для молодежи новых субъектов. Проект создают в Херсонской области по поручению первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. Летом 2024 года планируется запуск первого образовательного заезда на 150-200 человек на базе временной инфраструктуры резиденции.

В 2015 году "Таврида" в Крыму получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" стала арт-кластером. Он объединяет образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, Университет креативных индустрий и другие проекты. "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.