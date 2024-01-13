Эксперт: аномальные морозы придут на юг России и Северный Кавказ в выходные дни

Температура воздуха будет в среднем ниже климатической нормы на 8-10 градусов

ТАСС, 13 января. Аномально холодная погода установится на юге России в выходные дни, температура воздуха будет в среднем ниже климатической нормы на 8-10 градусов. Но уже с понедельника на смену морозам придет потепление, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Юг России ждут аномально морозные выходные из-за разместившегося в центре региона антициклона. Сильные осадки в виде снега и мокрого снега, которые обрушились на регионы юга страны в конце рабочей недели, в ряде регионов прекратятся. Температурная аномалия составит в среднем до 8-10 градусов. Но уже в понедельник морозы отступят, температура воздуха приблизится к климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1-5 градусов", - сказала она.

В республиках Северного Кавказа в субботу сильные осадки в виде снега и мокрого снега еще сохранятся. Прогнозируется метель, ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 30 м/с. Снег и мокрый снег будет идти также в Калмыкии. Столбики термометров в степной республике по ночам будут опускаться до 11-16 градусов, в северных районах - до 21 градуса.

Морозные аномалии ждут на выходных и Волгоградскую область, где температура воздуха по ночам будет опускаться до 20-25 градусов, местами до 30 градусов. В дневные часы она составит 10-16 градусов со знаком минус. В Астрахани в субботу температура воздуха ночью опустится до 15 градусов мороза, днем - около 12 градусов.

В Крыму в субботу ночью - до 11-16 градусов мороза, днем - до 5-10 градусов мороза. В ночь на воскресенье в Севастополе начнутся осадки, температура воздуха повысится.

В Краснодаре в субботу до 6-8 градусов мороза, без осадков. В Сочи в субботу - до 0-2 градусов мороза, без осадков, в воскресенье - до 3 градусов тепла. В понедельник в городе-курорте потеплеет до 6-7 градусов, во вторник и в среду пройдут дожди.

О ситуации на юге

В Краснодарском крае действуют пять штормовых предупреждений из-за мокрого снега, гололеда, заморозков, ветра с порывами до 30 м/с. Горнолыжные курорты Сочи временно закрыли свои трассы, местами, по данным курорта "Роза Хутор", видимость не превышает 100 м. В горах Сочи и Адыгеи на высоте от 1 тыс. м над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.

По данным Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кубани, предупреждение по лавиноопасности до 15 января также объявили в горах Апшеронского и Мостовского районов. Туристов, планирующих отдых или походы в этих районах, попросили воздержаться от выхода в горы. Из-за снегопада также закрыли подъезды на гору Ай-Петри, которая является одной из самых популярных достопримечательностей курортной столицы Крыма - Ялты.