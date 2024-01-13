13 января, 07:23

Выдворенного из Латвии 82-летнего мужчину встретили в России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что Бориса Каткова обеспечили всем необходимым

ПСКОВ, 13 января. /ТАСС/. Представители администрации Псковской области встретили на границе 82-летнего пенсионера Бориса Каткова, который прибыл на территорию России после того, как был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Читайте также
Посольство России возмутилось высылкой из Латвии российского военного пенсионераВ Пскове окажут помощь выдворенному из Латвии 82-летнему пенсионеру

"Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили все необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", - написал Ведерников в своем Telegram-канале.

12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип "неразделения семьи", поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.

Ведерников назвал "полной ерундой, очередным проявлением русофобии и слабоумия" заявления властей Латвии о том, что пенсионер представляет опасность национальной безопасности этой страны. 

Теги:
ЛатвияРоссияВедерников, Михаил Юрьевич