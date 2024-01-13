Выдворенного из Латвии 82-летнего мужчину встретили в России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что Бориса Каткова обеспечили всем необходимым

ПСКОВ, 13 января. /ТАСС/. Представители администрации Псковской области встретили на границе 82-летнего пенсионера Бориса Каткова, который прибыл на территорию России после того, как был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили все необходимое, окружили вниманием и заботой. Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку", - написал Ведерников в своем Telegram-канале.

12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип "неразделения семьи", поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.

Ведерников назвал "полной ерундой, очередным проявлением русофобии и слабоумия" заявления властей Латвии о том, что пенсионер представляет опасность национальной безопасности этой страны.