В Буркина-Фасо открывается Русский культурный центр

Участие в церемонии открытия подтвердили многие официальные лица страны и представители российского посольства, заявила координатор центра Наталия Красовская

НАЙРОБИ, 13 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Русский культурный центр начинает свою деятельность в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом сообщила ТАСС координатор центра Наталия Красовская.

"Сегодня открытие выставки "Окно в Россию". С нее начинает свою работу негосударственный Русский дом, который мы открываем по договору между Центром народной дипломатии, исполнительным директором которого я являюсь, и <...> Россотрудничеством. Мы начинаем реализовывать культурные и образовательные программы, а примерно через два месяца, после ремонта и оборудования, планируем открыть офис", - сказала она.

По словам Красовской, участие в церемонии открытия подтвердили многие официальные лица Буркина-Фасо и представители российского посольства. "Мы планируем программы культурного обмена <...>. У нас в команде есть художник, поэтому возможно организовать вебинары по русскому искусству, истории и архитектуре", - добавила исполнительный директор.

Россия также планирует показать отечественные фильмы на Фестивале кино и телевидения стран Африки в Уагадугу в 2025 году, продолжала Красовская. В этом месяце намечено подписание соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом.

В конце декабря 2023 года посольство РФ возобновило свою деятельность в Буркина-Фасо после 31-летнего перерыва. Как заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков, изучение русского языка и российские СМИ пользуются популярностью в этих и других африканских странах.