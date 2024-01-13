Шувалов исполнил желание мальчика из Москвы в рамках акции "Елка желаний"

Председатель ВЭБ.РФ отметил, что развитие талантливых детей должно происходить с уважением к историческому наследию России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов исполнил желание 9-летнего мальчика из Москвы в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Дима Фролов мечтал познакомиться с профессией архитектора. Вместе с мамой Дима побывал в музее архитектуры имени А. В. Щусева, а также посетил один из строящихся жилых комплексов на севере Москвы, где смог воочию увидеть работу и результат труда команды архитекторов. Диме рассказали обо всех этапах строительства - от появления первого эскиза до контроля работ.

"Дима Фролов - одаренный, многогранный парень: он любознателен, хорошо учится, занимается физкультурой и нашел для себя сразу несколько увлечений. Как и сотни тысяч любознательных ребят нашей страны, он подтверждает, что Россия - страна талантливых людей", - сказал Шувалов, слова которого привели в пресс-службе.

Шувалов отметил, что сегодня государство и предприниматели очень многое делают для поддержки детей. Одаренные дети обладают уникальным взглядом на окружающий мир, который позволяет им творить и создавать новое, считает глава ВЭБ.РФ.

"Развитие талантливых детей должно происходить с уважением к историческому наследию нашей великой страны. Связь поколений - важнейшее условие для созидания нового. В частном порядке я поддерживаю ряд инициатив, направленных на сохранение нашего уникального культурного наследия, убежден, что эти проекты позволят открыть для нас новые имена талантливых молодых россиян", - заключил Шувалов.