На Кубани перекрыли участок дороги из-за фрагментов неустановленного устройства

Речь идет о дороге между станицами Павловской и Атаманской

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Фрагменты неустановленного устройства обнаружены на участке дороги между станицами Павловской и Атаманской в Павловском районе Краснодарского края, он перекрыт для транспорта. Об этом сообщил оперштаб региона.

"По информации администрации Павловского района, на участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства. Сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградской и Павловской", - говорится в сообщении.

По информации главы Павловского района Романа Парахина, разрушений и пострадавших нет, угрозы для жителей района также нет. Власти просят жителей района сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.