Собянин поблагодарил журналистов за внимание к делам Москвы

Мэр также отметил, что город по праву является центром отечественного медиапространства

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников средств массовой информации и ветеранов журналистики с Днем российской печати, поблагодарив журналистов за внимание к делам и заботам Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Собянин убежден, что Москва по праву является центром отечественного медиапространства. В столице сосредоточены редакции ведущих печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий. Здесь трудятся десятки тысяч профессиональных журналистов, которые ежедневно и ежечасно создают информационные продукты для многомиллионной аудитории в городе, стране в целом и за рубежом.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за большое внимание к делам и заботам Москвы, за качественную информацию о событиях и планах столицы. Рассчитываю, что в 2024 году наше взаимодействие будет столь же плодотворным. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", - поздравил мэр.

По его словам, в новом году Москва продолжит масштабные программы развития. Продолжит укреплять экономику, создавать современную транспортную систему, обустраивать комфортную городскую среду, повышать качество жизни горожан. "А значит, у столичных журналистов будет много интересных сюжетов, а у москвичей - хороших новостей", - уточнил мэр.

День российской печати отмечается с 1992 года. Он учрежден в память о начале издания первой отечественной печатной газеты, основанной Петром I. 13 января (по новому стилю) 1703 года в Москве вышла газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".