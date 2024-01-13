В культурных центрах Москвы на новогодних праздниках провели почти 400 мероприятий

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что культурные центры города уникальны: они совмещают досуговую и образовательную деятельность

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Почти 400 мероприятий организовали и провели в городских культурных центрах в Москве в период новогодних праздников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В городских культурных центрах во время новогодних праздников организовали почти 400 мероприятий. Например, показали спектакль о борьбе добра и зла "Чудесная история Кая и Герды", а также мюзикл "Алиса в Стране чудес" по мотивам знаменитого произведения Кэрролла", - написал Собянин.

По его словам, столичные культурные центры уникальны: они совмещают досуговую и образовательную деятельность, работают самостоятельно, а не в составе музеев или других заведений и находятся во всех округах города. Сейчас их уже больше 900. Центры расположены так, чтобы горожанам удобно было добираться до них пешком. Это точки притяжения, где можно активно развиваться, обучаться, общаться, творить и вдохновляться. Кроме того, на этих площадках каждый желающий может провести собственное мероприятие.

В прошлом году в культурных центрах прошло множество событий, которые посетили несколько миллионов человек. Среди них фестиваль искусств "Юг арт", где соревновались по трем направлениям: "танец", "вокал" и "слово"; фестиваль "Театральный москвич" - он знакомил зрителей с молодыми актерами и режиссерами, а также позволил иначе взглянуть на классические произведения, добавил мэр.