Под Астраханью восстановили нарушенное из-за обледенения водозабора водоснабжение

По словам главы Икрянинского района Натальи Бутузовой, причиной происшествия стал забившийся ледяной шауш

АСТРАХАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Водоснабжение, нарушенное в селе Оранжереи Икрянинского района Астраханской области из-за обледенения водозабора, полностью восстановлено. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 17:30 по местному времени в селе Оранжереи Икрянинского района холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Для устранения проблемы привлекались водолазы, которые очистили водозабор.

По информации открытых источников, в селе Оранжереи проживает около 5 тыс. человек. Как сообщила в Telegram-канале глава района Наталья Бутузова, причиной прекращения водоснабжения в населенном пункте стал забившийся ледяной шауш (плавучий лед - прим. ТАСС), это привело к нарушению работы системы.

Со вторника в Астраханской области наблюдается резкое похолодание с морозами до 15 градусов мороза, снегопадами и гололедицей. По данным ГУ МЧС России по региону, в течение суток 13 января по области температура воздуха ночью составит до 13-18 градусов мороза, по северной половине области - до 18-23 градусов мороза, днем - до 16 градусов мороза, по югу области - до 8 градусов мороза.