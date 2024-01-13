Церковный суд Москвы постановил лишить священного сана протоиерея Уминского

Решение приняли в отсутствие священника, поскольку он уже трижды без объяснения причин не явился на заседания епархиального суда

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Епархиальный суд города Москвы Русской православной церкви постановил лишить протоиерея Алексия Уминского священного сана. Об этом сообщается на сайте Московской епархии РПЦ.

"Протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) - отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в отсутствие священника, поскольку Уминский уже трижды без объяснения причин не явился на заседания епархиального суда. Постановление направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Протоиерей Уминский последние 30 лет был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в центре Москвы. В среду на сайте Московской епархии был опубликован указ патриарха Кирилла от 3 января, в соответствии с которым Уминский "освобождается от несомого послушания (настоятеля - прим. ТАСС) и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы".

Ранее в СМИ и Telegram-каналах упоминалась критика Уминским нынешней церковной практики в связи со спецоперацией в интервью Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом), а также тот факт, что священник отказался читать в храме молитву о Святой Руси, которая по благословению патриарха Кирилла должна ежедневно возноситься за богослужениями. Сам Уминский в беседе с ТАСС отказался комментировать публикации о нем.