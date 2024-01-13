Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за сильного мороза

В ночь на 14 января в Москве ожидается до 30 градусов мороза

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого в ночь на 14 января 30-градусного мороза. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"До 30 градусов мороза ожидается в столице в ночь на 14 января и в утренние часы. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. В круглосуточном режиме дежурят диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Температура теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении.

Власти Москвы попросили горожан при сильном морозе сократить время пребывания на улице.