В Оренбургской области ограничили движение транспорта на участке трассе М-5

Ограничение связано с сильной метелью и плохой видимостью

ТАСС, 14 января. Движение всех видов транспорта ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" на подъезде к пункту пропуска "Орск" из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

"С 10:45 (08:45 мск) 14 января прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к пункту пропуска "Орск") км 170 (н. п. Краснощеково) - км 260 (н. п. Новоникольск)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, ограничение движения на трассе связано с сильной метелью и плохой видимостью.