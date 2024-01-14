Песков заявил, что Путину было важно приехать на Чукотку

Это было необходимо, чтобы увидеть всю Россию, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не раз намеревался посетить Чукотку, но планы срывались из-за погоды. Теперь же, после приезда в Анадырь на этой неделе, Путин видел всю Россию, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Было несколько заходов, но так или иначе не складывались какие-то погодные условия. И поэтому, конечно, для него было важно поставить, скажем так, окончательную галочку. Потому что [теперь] он видел всю Россию", - рассказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

10 января Путин впервые посетил Чукотку. Глава государства пообщался с жителями Анадыря, а также посетил круглогодичный тепличный комплекс, где выращивают овощи и зелень.