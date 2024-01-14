Эксперт: холод в Москве начнет отступать 14 января

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что на столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Холод начнет отступать после ночных морозов в воскресенье в Москве. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"Сегодня после ночных 20-градусных морозов холод будет отступать. В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков. К вечеру пойдет снег, ветер южных румбов по силе 4-9 м/с", - сказал синоптик в опубликованном видео.

Тишковец также добавил, что температура днем в Москве составит от минус 13 до минус 16 градусов, по области - от минус 12 до минус 17 градусов, к вечеру она будет колебаться от минус 8 до минус 13 градусов. При этом атмосферное давление будет падать и составит 733 мм ртутного столба.

Минувшей ночью в Москве мороз преодолевал 30-градусную отметку.