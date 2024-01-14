В Киеве могут отключить от электричества 28 тыс. абонентов за долги

Сумма долга составляет $5,4 млн, сообщила энергетическая компания Yasno

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Энергетическая компания Yasno, крупнейший поставщик электроэнергии в Киеве, может отключить за долги более 2% своих клиентов (28 тыс. абонентов). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"По Киеву 28 тыс. должников подлежат отключению за долги, они задолжали 206 млн гривен ($5,4 млн по курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС). По Днепропетровской области отключенными за долги могут быть 46 тыс. должников, их суммарный долг 417,5 млн гривен (почти $11 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении компании в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В компании предложили тем, кто не в состоянии единовременно погасить долг, обращаться в индивидуальном порядке для реструктуризации.

Компания Yasno (входит в энергохолдинг "ДТЭК") была выведена на рынок в 2019 году. Она поставляет электроэнергию 3,5 млн потребителей в Киеве, Днепропетровской области, а также на подконтрольной украинским войскам части ДНР.

В конце декабря 2023 года правительство Украины отменило мораторий на прекращение оказания жилищно-коммунальных услуг населению, начисление штрафов и взыскание задолженности по таким услугам в случае неуплаты. Как сообщали местные СМИ, в первую очередь это касается отключения электроэнергии. Мораторий ввели 5 марта 2022 года.