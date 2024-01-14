На принадлежащем Франции острове Реюньон объявили тревогу из-за циклона

По данным метеорологической службы Météo France, он может стать настолько разрушительным, что войдет в историю региона

НАЙРОБИ, 14 января. /ТАСС/. Тревога из-за приближения сильного тропического шторма "Белал" объявлена в заморском регионе Франции в Индийском океане - на острове Реюньон. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на префекта острова Жерома Филиппини.

"Я принял решение объявить красную тревогу с 20:00 до утра вторника", - приводит агентство его цитату. Население острова составляет около 870 тыс. человек. Как отмечается, жители должны в ближайшие часы подготовить укрытие и стратегические запасы продуктов. Все торговые центры были закрыты до дальнейшего уведомления, а мероприятия отменены. Международный аэропорт Сент-Мари будет также закрыт в воскресенье до дальнейшего уведомления.

Власти опасаются, что циклон, приближающийся к острову с расстояния в 280 км на северо-западе от Реюньона, приведет к интенсивному тропическому шторму в понедельник. По данным метеорологической службы Météo France, он может стать настолько разрушительным, что войдет в историю острова Реюньон. Как отмечает агентство, метеорологические службы прогнозируют порывы ветра в 150-250 км/ч, волны высотой более 6 м и сильные осадки.

Реюньон не подвергался сильному шторму с 2014 года.