В Полтавской области демонтировали символику советской эпохи

Теперь в здании вокзала города Лубны вместо элементов украшения видны дыры

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Символику советской эпохи демонтировали в здании вокзала города Лубны в Полтавской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Telegram-канал опубликовал соответствующие фото - до и после демонтажа. На первом изображен барельеф выполненный в виде снопа колосьев, увенчанного звездой, по бокам которого расположены два серпа. На втором фото, вместо элементов украшения вокзала уже видны дыры.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году переименовали 9 859 географических названий и демонтировали 145 памятников, связанных с Россией.