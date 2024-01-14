Палестинские медики возобновили работу на севере Газы

Вынужденный перерыв длился месяц

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца возобновили работу на севере сектора Газа после вынужденного перерыва, который длился около месяца.

"На 101-й день войны в Газе Палестинское общество Красного Полумесяца возобновило оказание медицинских услуг в городе Газа и в северных районах анклава после того, как вынуждено было временно приостановить данный процесс из-за ударов Израиля по медучреждениям", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице организации в X (ранее Twitter). Ранее медики сообщали, что направили из южных районов анклава на север колонну машин скорой помощи. Информации о том, сколько автомобилей и сотрудников медслужб готовы возобновить работу на севере Газы, не приводится.

Палестинское общество Красного Полумесяца приостановило работу в северных районах сектора Газа в середине декабря. 16 декабря представитель организации отметил в интервью египетскому телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария", что это решение приняли на фоне истощения запасов топлива, необходимого для работы медучреждений и машин скорой помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.