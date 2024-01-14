Специалисты проверили нефтепровод Грозный - Баку после землетрясения в Дагестане

Представитель "Транснефти" Игорь Демин отметил, что фактов нарушений функционирования оборудования не выявлено

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нефтепровод Грозный - Баку работает штатно после землетрясения западнее Хасавюрта, произошедшего 12 января. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"12 января 2024 года в 20:02 мск произошло землетрясение с эпицентром в 13 км северо-западнее г. Хасавюрта на глубине 5 км магнитудой 4,1 и интенсивностью 4,0-4,5 балла. Проведено обследование объектов АО "Черномортранснефть", находящихся в радиусе 225 км от эпицентра, фактов нарушений функционирования оборудования на линейной части магистральных нефтепроводов Грозный - Баку и НПС "Махачкала" - 201 км, а также нефтеперекачивающих станций "Самур", "Махачкала" и "Сулак" не выявлено. Негативные последствия землетрясения отсутствуют", - сказал он.

12 января сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в Новолакском районе Дагестана. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрт и Хасавюртовского района. Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано 12 января в Хасавюртовском районе Дагестана.