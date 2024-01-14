В Омской области продлили ограничение движения для автобусов и такси

Оно будет действовать до 01:00 мск 15 января

ТАСС, 14 января. Ограничение движения для маршрутного пассажирского транспорта, введенное до вечера воскресенья на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах Омской области из-за сильного ветра и метели, продлено до 15 января. Об этом сообщили региональный Минтранс и Сибуправтодор.

"Ориентировочное время окончания ограничения [на региональных и межмуниципальных трассах] - 04:00 (01:00 мск) 15.01.2024 года. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении омского Минтранса.

На сайте Сибуправтодора также сообщается о продлении в Омской области до 04:00 местного времени ограничения движения маршрутного пассажирского и грузового транспорта на федеральных дорогах Р-254 "Иртыш", А-320 и Р-402.

В Омской области из-за сильного ветра до 25-30 м/с, снегопада и низовой метели ограничена видимость. В условиях непогоды на трассе Тюмень - Омск (Р-402) в течение чуть более часа произошло сразу несколько ДТП с участием 11 автомобилей, включая два автобуса. В них пострадали три человека.