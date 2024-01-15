На Сахалине из-за циклона частично нарушилось автомобильное сообщение

Ограничено движение для всех видов транспорта по автомобильным дорогам Южно-Сахалинск - Оха, Долинск - Быков, Троицкое - Новотроицкое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Движение пассажирского и личного транспорта по автодорогам на Сахалине частично ограничили из-за метели, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса региона.

"Ограничено движение общественного пассажирского автотранспорта", - рассказали в ведомстве.

По информации министерства, из-за погоды нарушено пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и Поронайском, Александровском-Сахалинским, Смирных, Вахрушевым, Макаровым, Невельском, Корсаковым, Углегорском, Красногорском и Шахтерском, соединяющее областной центр и восемь городских округов на Сахалине.

Помимо этого, с раннего утра ограничено движение для всех видов транспорта по автомобильным дорогам Южно-Сахалинск - Оха, Долинск - Быков, Троицкое - Новотроицкое. На этих участках трасс идет сильный снег, видимость от 30 м до полного ее отсутствия.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 15 января на Сахалине. Сейчас на юге острова бушует метель, идет сильный снег, дует штормовой ветер. В связи с этим школьники в этих районах переведены на дистанционное обучение, аэропорт не может принимать и выпускать воздушные суда.