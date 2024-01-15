В Оренбургской области за год бесплатно газифицировали более 2,1 тыс. домов

На проведение работ направили свыше 960 млн рублей

ТАСС, 15 января. Газ подвели к свыше 2,1 тыс. домов в Оренбургской области в 2023 году благодаря программе социальной газификации. На это направлено более 960 млн рублей, сообщил ТАСС министр строительства, ЖКХ и транспорта региона Александр Полухин.

"Со старта программы социальной газификации в регионе догазифицировано более 5,7 тыс. домовладений. В частности, в 2023 году газ подвели к границам свыше 2,1 тыс. домов. За 2021-2023 годы объем финансирования по региональной программе газификации составил 1,46 млрд рублей, больше половины этой суммы - 963,7 млн рублей - было направлено в 2023 году", - сказал Полухин.

Министр отметил, что в Оренбуржье на 100% выполнили годовую программу по строительству новых газопроводов. Так, в 2023 году в регионе построили 80,8 км газопроводов, большая часть объектов ведет к небольшим селам или микрорайонам перспективной застройки, уточнил глава ведомства.

"Общий уровень газификации населения Оренбургской области достиг 97,9%. С 2021 года этот показатель вырос на 1,1%", - добавил Полухин.

Программа социальной газификации была запущена в России в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Благодаря ей у жителей появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ непосредственно к домам.