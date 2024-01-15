В Алтайском крае на всех дорогах восстановили движение после непогоды

Ограничения вводились на участках федеральных трасс А-321 и А-322, а также на дороге К-09, ведущей к границе с Казахстаном

БАРНАУЛ, 15 января. /ТАСС/. Движение транспорта полностью открыто на всех автодорогах в Алтайском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

"Сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет", - сказано в сообщении.

Ранее в крае ограничивалось движение грузовиков и пассажирского транспорта на участках федеральных трасс А-321 и А-322, а также на дороге К-09, ведущей к границе с Казахстаном. Причиной этого стали мокрый снег и ветер с порывами до 30 м/с, прогнозируемые синоптиками.