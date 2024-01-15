В Москве ожидаются снег, гололедица и до минус 3 градусов

Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Снег, гололедица и до минус 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 3 градусов до минус 1. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов,

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 1 градуса, в ночь на вторник - от минус 7 до минус 2 градусов.

Ветер южный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столице и в области до 21:00 мск 17 января.