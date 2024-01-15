Более четверти опрошенных россиян заявили, что могут не заходить в интернет максимум день

Еще 46% респондентов утверждают, что смогут легко обойтись без выхода в онлайн неограниченное количество времени, свидетельствуют итоги опроса медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более четверти россиян могут отказаться от использования интернета в личных целях максимум на день, 4% ощущают тревогу без доступа в сеть уже спустя час. Об этом свидетельствует опрос медиахолдинга Rambler&Co, посвященный тому, как в 2023 году пользователи распределяли личное время в интернете.

"Чуть больше половины (53%) опрошенных россиян заявили, что не могут представить свою жизнь без использования интернета. 47% не против перерывов и "детокса" от гаджетов. При этом 46% утверждают, что смогут легко обойтись без выхода в онлайн неограниченное количество времени. Для 27% максимум воздержания - один день", - говорится в результатах исследования.

При этом 14% респондентов также признаются, что не могут обойтись без использования интернета больше нескольких часов, 9% способны прожить без глобальной сети неделю, а 4% заявили, что уже спустя час ощущают тревогу.

Для 28% россиян дневная норма времени в сети в 2023 году была два-три часа, 23% проводили в интернете в среднем один-два часа. Также 18% были онлайн по четыре-шесть часов, 13% - более шести часов. Каждый десятый утверждает, что его браузер был открыт целый день, а 8% ограничивали себя одним часом в сети.

Опрос также показал, что 38% респондентов заходят в интернет сразу после пробуждения, 24% - за завтраком, 17% - по дороге на работу. Еще 21% используют интернет в личных целях только вечером.

Смартфон или ноутбук

Чаще всего в 2023 году россияне читали в сети новости, об этом сообщили 49% респондентов, также 24% искали полезную информацию, 20% - развлечения, 7% подрабатывали в интернете.

Почти половина опрошенных россиян (47%) выходили в сеть со смартфонов. Персональными компьютерами и ноутбуками пользовались 30% и 18% соответственно. Наименее популярный гаджет - планшет (5%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 9 января 2024 года, в нем приняли участие 205 559 интернет-пользователей.