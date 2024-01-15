Змеиный утес и скалы на реке Нилан в Хабаровском крае получат охранный статус в 2025 году

Объекты находятся в Бикинском районе и в районе имени Полины Осипенко

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Два природных комплекса наделят охранным статусом в Хабаровском крае в 2025 году, это Змеиный утес на реке Бикин и скалы на реке Нилан, сообщил ТАСС министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

"Завершилось обследование двух уникальных природных комплексов для придания им статуса особой охраны. Это комплексы в Бикинском районе и в районе имени Полины Осипенко", - сказал Леонтьев. Статус они получат в 2025 году.

В Бикинском районе под защиту хотят взять Змеиный утес на берегу реки Бикин в долине Уссури. "Живописное место. Территория является средой обитания для редких видов рептилий - дальневосточная черепаха, красноспинный полоз, амурский полоз, японский уж", - сказал министр.

Второе место - скальные обнажения на реке Нилан в районе имени Полины Осипенко. "Оно уникально благодаря таким выходам пород, которые каскадом спускаются к воде. Вид очень красивый. На склонах произрастают редкие виды растений, которые нуждаются в охране. Венерин башмачок, зорька аянская, другие", - сказал Леонтьев.

Более 11% всей территории края находится в статусе особой охраняемой.