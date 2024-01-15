Бывший владелец холдинга "Техносила" отказался от российского гражданства

Михаил Кокорич объяснил свое решение несогласием с проводимой политикой в стране

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший владелец розничного холдинга "Техносила" Михаил Кокорич объявил об отказе от гражданства Российской Федерации.

"На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь с этой страной", - написал он в воскресенье в сети LinkedIn, прикрепив к сообщению фото документа, выданного посольством России.

Кокорич объяснил свое решение несогласием с проводимой политикой в стране.

Информации, в какой стране сейчас находится предприниматель и где был выдан сертификат, не приводится.

В марте 2012 года Кокорич сообщил, что ведет переговоры по продаже "Техносилы" одному из крупных игроков на профильном рынке. Эксперты оценивали сделку в $200-250 млн. В сентябре 2012 года появилась информация в СМИ, что "Эльдорадо" планирует выкупить у своего конкурента "Техносилы" права аренды на 40 магазинов из 100 действующих. Однако позже эти данные не подтвердились. В сентябре 2013 года розничный холдинг "Техносила" был приобретен офшорной компанией Sarmont Investment.