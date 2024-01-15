В Московском зоопарке в 2023 году родились 1,5 тыс. животных

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что главным событием прошлого года для зоопарка стало рождение маленькой панды

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. животных появились на свет в Московском зоопарке в прошлом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Рождение маленькой панды Катюши стало главным событием 2023 г. для Московского зоопарка. А компанию ей составили еще 1 500 зверят, появившихся на свет в одном из старейших зоопарков Европы", - написал мэр.

Так, как добавил Собянин, в январе у пары пингвинов Гумбольдта появились два птенца, в террариуме впервые вылупился детеныш краснокнижной лучистой черепахи, вид которой находится на грани полного исчезновения, а у кошачьих лемуров родились сразу два детеныша.

Уточняется, что у пары черных лебедей появились два птенца, у краснокнижных кустарниковых собак в четвертый раз родились детеныши, также потомством обзавелись капибары. Кроме того, три джейрана родились в центре воспроизводства редких видов животных, еще один детеныш появился у сычуаньский такинов, а также в семействе домашних яков родился теленок.

"Новости о пополнении приходят и из Великого Устюга, где располагается филиал Московского зоопарка - Зоосад в вотчине Деда Мороза. В конце октября у пары валлийских овец родился ягненок", - заключается в публикации.