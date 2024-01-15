Рейс из Петербурга в Дубай задержали на вторые сутки по техническим причинам

Прокуратура проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Авиарейс Санкт-Петербург - Дубай, который должен был вылететь из Пулково в ОАЭ в 00:30 14 января, задерживается вторые сутки по техническим причинам. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки авиарейса в Дубай. По предварительным данным, вылет воздушного судна планировался 14 января в 00:30, однако по техническим причинам перенесен. В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" подтвердили ТАСС факт задержки рейса по не зависящим от аэропорта причинам. Представители авиакомпании Flydubai работают с пассажирами. Согласно данным онлайн-табло Пулково, рейс по состоянию на 09:30 15 января остается задержанным.

"Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры", - добавили в пресс-службе прокуратуры.