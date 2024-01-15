Новый сезон проекта "Музыка в метро" начнется в Москве 25 января

Перед пассажирами будут выступать 285 исполнителей, артистов и коллективов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новый сезон проекта "Музыка в метро" стартует в Москве с 25 января, среди участников есть как новые лица, так и уже знакомые пассажирам артисты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Новый, шестой сезон проекта "Музыка в метро" начинается 25 января. Перед пассажирами будут выступать 285 исполнителей, артистов и коллективов, которые прошли несколько этапов отбора. Полный список победителей можно увидеть на сайте. Артисты, чьи заявки были одобрены, продемонстрировали свои таланты перед жюри и экспертами. Лучшие из них стали финалистами и получили право выступать на площадках проекта "Музыка в метро" в течение одного года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди артистов, готовящихся выступать перед горожанами, есть уже знакомые пассажирам исполнители. Это группа "Эхо улиц", балалаечница Антонина Синицина и скрипач Владимир Семибратов.

Кроме того, появилось много новых музыкантов, есть среди участников и совсем юные артисты. Молодые таланты будут выступать в присутствии родителей. Музыканты смогут самостоятельно выбрать площадку для выступления. Недавно их разделили по уровням громкости - низкому, среднему и высокому. Финалисты будут выступать с различным репертуаром - от кавер-версий хитов до классических мелодий и авторских песен. Всего артисты исполняют музыку в 10 жанрах.

Проект "Музыка в метро" работает с 2016 года. В прошлом сезоне в нем приняли участие 254 исполнителя. Всего за 2023 год прошло более 50 тыс. выступлений. Сейчас для артистов проекта доступно 39 площадок.