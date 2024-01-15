В Москве создали фантом лица человека для обучения УЗИ-специалистов и дерматологов

Тренажер можно использовать многократно для отработки навыков инъекций в носогубные складки, губы, лоб, а также в височную область

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ученые из Москвы создали фантом лица человека для обучения УЗИ-специалистов и дерматологов, максимально учитывающий анатомические особенности. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем - мировой тренд, который повышает безопасность процедуры для пациента. <…> Благодаря созданному московскими учеными фантому лица специалист имеет возможность отрабатывать навыки данных манипуляций на тренажере, сопровождая их визуализацией анатомических структур", - сказал главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Отмечается, что тренажер разработан учеными Центра диагностики и телемедицины. При его создании максимально учтены анатомические особенности человеческого лица, вплоть до структур с сосудами и кожей, которая на разных участках имеет разную плотность и толщину подкожно-жирового слоя. Тренажер можно использовать многократно для отработки навыков инъекций в носогубные складки, губы, лоб, а также в височную область.

Как уточнил врач ультразвуковой диагностики городской клинической больницы имени Боткина Всеволод Лыхин, фантом представляет собой модель головы реалистичных размеров с силиконовой кожей. Тренажер предназначен для повышения эффективности подготовки при прохождении сертификации и аккредитации, а также будет полезен дерматологам и специалистам ультразвуковой диагностики для расширения спектра исследований.

"Изображение структур фантома на экране УЗИ-аппарата идентично изображению подкожных слоев лица человека. Разработчики предусмотрели наличие имитации основных артериальных стволов в опасных зонах лица, что позволяет выполнить нанесение разметки с целью снижения вероятности внутрисосудистых инъекций", - пояснил специалист.