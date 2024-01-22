МВД Грузии сообщило, что в 2023 году страну покинуло больше россиян, чем въехало

Согласно данным ведомства, граждане РФ в 2023 году пересекли границу на въезд 1 856 237 раз, на выезд - 1 887 223 раза

ТБИЛИСИ, 22 января. /ТАСС/. Граждане России в 2023 году посетили Грузию более 1,8 млн раз, что на 27,1% больше показателя 2022 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте МВД Грузии.

Согласно данным ведомства, граждане РФ в 2023 году пересекли грузинскую границу на въезд 1 856 237 раз, на выезд - 1 887 223 раза. За 2022 год число посещений россиянами Грузии составило 1 459 541. Всего иностранные граждане в 2023 году посетили Грузию более 7,1 млн раз, что на 29% больше, чем в 2022 году.

Сухопутную границу с Россией, по данным МВД, в 2023 году водители легковых автомобилей пересекли более 757 тыс. раз на въезд и около 1,2 млн. раз на выезд.