В Тулуне сняли режим ЧС, введенный после сильного наводнения 2019 года

В начале января 2024 года чиновники региона отчитались о завершении строительства 10 дамб, разрушенных в результате ЧП

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла режим ЧС местного значения, введенный после наводнения в Тулуне в 2019 году, говорится в сообщении администрации города. Летом 2019 года в Иркутской области Тулун больше всего пострадал от наводнения, в результате которого погибли 26 человек и почти 8 тыс. домов были разрушены.

"В настоящий момент все мероприятия по устранению последствий наводнения выполнены, аварийно-спасательные работы завершены, все жители получили положенные компенсации. В октябре 2023 года введена в эксплуатацию дамба. В связи с этим единогласным решением КЧС режим ЧС местного значения был снят", - говорится в сообщении мэрии.

Режим ЧС ввели на территории Тулуна 27 июня 2019 года после двух волн паводков. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун, где проживают почти 40 тыс. человек. Вода в реке Ие поднялась до 14 м - это вдвое выше критического уровня. В начале января 2024 года власти Иркутской области отчитались о завершении строительства всех 10 дамб, разрушенных в результате тулунского наводнения.

Мэр Тулуна Юрий Карих в октябре 2023 года был арестован по обвинению в мошенничестве при расселении аварийного жилья. По данным следствия, Карих и его соучастники намеренно предоставили фиктивные данные для выделения жилья людям, не жившим в момент наводнения 2019 года в Тулуне. Прокуратура требует досрочного прекращения его полномочий.