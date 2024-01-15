Власти Турции выслали из страны израильского футболиста после жеста на матче

Во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор" 14 января Сагива Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Турецкие власти приняли решение выслать из страны израильского полузащитника футбольного клуба "Антальяспор" Сагива Йехезкеля, который был задержан после матча в Анталье по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти". Об этом сообщила телекомпания TRT Spor.

Во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор" 14 января после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Надпись подразумевала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Вслед за этим совет директоров клуба исключил футболиста из состава. "Антальяспор" объяснил свое решение тем, что Йехезкель "поступил против национальных ценностей" Турции.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в тот же день сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении израильского футболиста и его задержании. В понедельник он был освобожден из-под стражи.

По данным телекомпании TRT Haber, футболист вместе с семьей покинет Турцию в понедельник. За ним из Израиля уже прибыл частный самолет.