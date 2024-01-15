Экспедиторы ФРГ присоединились к акции протеста фермеров в Берлине

руководитель Федеральной ассоциации по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов Германии Дирк Энгельхардт подверг критике некоторые решения властей страны

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Германские экспедиторы присоединились к многотысячной акции протеста, которую сейчас проводят в Берлине фермеры ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

"Нашей отрасли тоже надоело", - заявил руководитель Федеральной ассоциации по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ (BGL) Дирк Энгельхардт, выступая перед собравшимися на демонстрации у Бранденбургских ворот. Он подверг критике некоторые решения властей Германии, в частности, повышение дорожных сборов с водителей грузовых транспортных средств. Энгельхардт указал на то, что для преобразований в отрасли с упором на экологичность не хватает инфраструктуры, например, зарядных станций.

"Наши компании средней руки этого просто не выдержат", - констатировал он.

В понедельник в Берлине проходит крупная акция протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить некоторые налоговые льготы для аграриев. В город прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держат плакаты с требованием отставки правительства канцлера Олафа Шольца.