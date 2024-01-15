На Северо-Западе России ожидаются снегопады, метели и усиление ветра

На территорию округа придут атлантические циклоны

ТАСС, 15 января. Циклоны с Атлантики будут господствовать на этой неделе на территории Северо-Западного федерального округа, они принесут снегопады, метели, усиление ветра, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Особенность наступившей недели - это влияние атлантических циклонов и ослабление морозов. В середине недели, между циклонами, усилится антициклон и немного качнет в сторону холода, за исключением Калининграда, который сегодня находится в теплом секторе, и завтра там немного похолодает", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге целый день ожидается снегопад, температура - минус 4-6 градусов, в среду без существенных осадков и минус 15-17 градусов, в четверг и пятницу - вернутся снегопады и 6-8 градусов ниже нуля.

В Калининграде сегодня слабая плюсовая температура, во вторник и среду - минус 3-5 градусов, а затем до конца недели ожидается от минус 1 до +1 градуса, временами небольшие осадки. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре региона, в целом по Калининградской области минимальная температура воздуха ночью может достигать 12 градусов мороза, днем - в пределах минус 1-5 градусов. "Это похолоднее, чем на минувшей неделе", - отметил начальник отдела центра Игорь Гуйван. Дискомфорт при пребывании на улице будет создавать ветер западного и северо-западного направления, порывами в отдельные дни до 17-20 метров в секунду.

В Псковской области 15 января температура ночью опустится до минус 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до минус одного градуса, сообщили в Псковском ЦГМС - филиале ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Такая погода сохранится на территории региона до начала следующей недели, когда синоптики ожидают потепление: дневные температуры будут колебаться около +1 градуса. В Новгородской области температура ночью составит от -20 до -3 градусов в течение недели, днем ожидается от -1 до -6. Ожидаются снегопады, ветер до 3-8 метров в секунду, прогнозирует Новгородский гидрометцентр.

По данным Карельского гидрометцентра, на этой неделе в большинстве районов Карелии ожидаются снегопады различной интенсивности, которые ослабеют к празднику Крещения Господня. Температура по ночам составит до минус 20 градусов, днем - 9-14 ниже нуля, к концу недели понизится ночью до -27 градусов, при прояснениях подморозит до минус 30. В Мурманской области при прояснениях температура понизится до 32 градусов мороза. В Баренцевом море ожидается медленное обледенение судов и сильный ветер до 17 метров в секунду. В столице региона, по данным "Фобоса", во вторник к вечеру прогнозируется минус 11-13 градусов, в среду и четверг пройдут снегопады, температура составит минус 8-10 градусов, в пятницу - минус 9-11.

Возврат морозов

По данным Севгидромета, в Архангельской области на этой неделе потеплеет местами до минус 8 градусов, в большинстве районов пройдет снег. К концу недели влияние циклона ослабеет, атмосферное давление будет повышаться и похолодает. Температура по области составит минус 18-23, ночью до минус 30-ти градусов. В Ненецком автономном округе прогнозируют снег, метель, в начале недели синоптики предупреждают о сильном ветре до 17 метров в секунду, температура - минус 21-26, при прояснениях до минус 36 градусов.

В Вологде всю неделю снегопады, во вторник - минус 4-6 градусов, в четверг - минус 9-11 градусов ниже нуля, в пятницу - минус 4-6, усилится ветер, пройдут метели. Снежно будет и в Сыктывкаре, где во вторник ожидается 6-8 градусов ниже нуля, в среду - минус 3-5 градусов, в четверг - минус 8-10 градусов, в пятницу - минус 4-6. В ЦГМС Коми отметили, что недавние морозы за 30 градусов на этой неделе лишь смягчатся, на устойчивое потепление рассчитывать не приходится. К концу рабочей недели очень вероятно, что повсеместно вернутся морозы до минус 25. Воркута окажется в стороне от циклонов, там всю неделю 30-градусные морозы.