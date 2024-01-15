Организаторы "Архстояния" объявили открытый конкурс к фестивалю 2024 года

Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля 2024

ТАСС, 15 января. Организаторы "Архстояния", которое пройдет в 2024 году под темой "Мы", объявили о конкурсе среди творческих сообществ на участие в фестивале в самом большом арт-парке Европы "Никола-Ленивец" в Калужской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фестиваля.

"В арт-парке Никола-Ленивец развернется Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние", посвященный теме "Мы". Сообщества и взаимодействия между ними станут основной зоной исследования "Архстояния"-2024, поэтому Никола-Ленивец открывает сбор заявок на участие в программе кэмпов - горизонтальном проекте, который соберет на территории парка различные комьюнити. <…> К участию приглашаются сообщества, объединенные интересом к искусству, спорту, образованию, совместному отдыху, природе, медитации, саморазвитию, музыке и другим опытам", - рассказали в пресс-службе.

По словам организаторов, Никола-Ленивец начинался с группы людей: художников, архитекторов и их соавторов - крестьян, искусство здесь создавалось коллективными усилиями. Появлялись, исчезали и перерождались различные сообщества: от волонтеров, дачников и бернеров до спортсменов-любителей, местных предпринимателей и фанатов электронной музыки. "Самые разные люди, просто и беззаветно преданные этому месту. Это все "Мы", истинный социум Никола-Ленивца. В каком-то смысле объединение столь разных социальных групп напоминает процесс возникновения города", - объяснили выбор темы организаторы.

До 15 февраля фестиваль принимает заявки на временные проекты свободного формата: от творческих до функциональных, несущих практическую, сервисную или развлекательную функцию для гостей "Архстояния". Лучшие будут реализованы в Никола-Ленивце.

Фестиваль "Архстояние: Мы" пройдет с 26 по 28 июля 2024.

"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 19 лет существования в нем приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды), Manipulazione Internazionale (Россия), Юрий Григорян (Россия) и другие. Возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории.

Арт-парк "Никола-Ленивец" - самый большой в Европе, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским, в постоянной экспозиции под открытым небом расположены в том числе арт-объекты "Бобур", "Николино ухо", "Блиндаж", "Вселенский разум".