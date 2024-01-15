Регионы УрФО восстановили и построили почти 700 объектов за два года на Донбассе

Полнопочный представитель президента в округе Владимир Якушев отменил, что 2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) восстановили и построили 689 объектов за два года на подшефных территориях Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

"Помощь регионам Донбасса оказывают все субъекты УрФО. За два года удалось восстановить и построить 689 объектов (195 в 2022 году и 494 в 2023 году). В том числе 412 жилых домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 медучреждений, 21 социальный объект, 18 дорог, а также 10 многофункциональных центров", - говорится в сообщении.

Якушев пояснил, что 2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР.

"Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура. Это колоссальный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе", - подчеркнул он.

По данным аппарата полпреда, в планах на 2024 год работа над 103 объектами, а в 2025 году - над 130.