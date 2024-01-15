Офицер ВВС США победила в конкурсе "Мисс Америка - 2024"

Двадцатидвухлетняя Марш стала первым действующим офицером ВВС, когда-либо получившим титул такого рода на общенациональном уровне

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Лейтенант ВВС США студентка магистратуры Гарвардского института госуправления им. Джона Ф. Кеннеди Мэдисон Марш стала победительницей конкурса "Мисс Америка - 2024", финал которого прошел в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал CNN.

Двадцатидвухлетняя Марш стала первым действующим офицером ВВС, когда-либо получившим титул такого рода на общенациональном уровне, подчеркивает телеканал. В конкурсе приняла участие 51 участница из всех штатов США, включая округ Колумбия.

В 2023 году победительницей конкурса "Мисс Америка" стала 20-летняя Грейс Стэнке из штата Висконсин.