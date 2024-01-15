В Самарской области из-за снегопада ограничили движение на нескольких участках дорог

В их числе трасса федерального значения М-5 "Урал"

ТАСС, 15 января. Снегопад и метель стали причиной временного ограничения движения на нескольких участках федеральных трасс в Самарской области. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным снегом, метелью и ограниченной видимостью вводится ограничение для движения всех транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск - подъезд к городу Оренбург, км 93+000 - км 126+000", - говорится в сообщении.

Также до вечера введено ограничение движения на участках автомобильных дорог федерального значения М-5 "Урал", Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к г. Самара, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан, Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

Из-за непогоды с 15:00 мск региональные власти перекрыли проезд по трассам Отрадный - Первомайский. Кроме того, по рекомендации ГИБДД введено ограничение для движения маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также для организованных перевозок детей на автобусах по автомобильным дорогам Самарской области. Также введено ограничение движения для грузовых транспортных средств по автомобильной дороге Самара - Бугуруслан.