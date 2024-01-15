В Оренбургской области ввели ограничение движения на участках двух трасс

Решение приняли из-за непогоды

ТАСС, 15 января. Временное ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта ввели на участках двух федеральных трасс в Оренбургской области из-за обильного снегопада и сильной метели. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"В связи с ухудшением погодных условий - обильным снегопадом, сильной метелью и недостаточной видимостью - с 16:30 (14:30 мск) введено временное ограничение движения для большегрузных и маршрутных транспортных средств на участке с 172-го по 195-й км автомобильной дороги федерального значения Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.

Также с 17:05 (15:05 мск) ввели ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с 1 194-го по 1 251-й км федеральной трассы М-5 "Урал".