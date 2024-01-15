Выдворенный из Латвии Катков считает, что эту акцию спланировали заранее

Он отметил, что был значимой фигурой в республике

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Акция по выдворению из Латвии Бориса Каткова могла быть спланирована властями республики заранее, она была связана с его активной работой в Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества и помощью соотечественникам в стране. Таким мнением Катков поделился с журналистами.

"Я понял, что это заранее готовившаяся операция. <...> Это была очередная провокация, учитывая то, что я был значимой фигурой в республике", - сказал Катков.

Он отметил, что, будучи председателем Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества активно участвовал в судьбе многих соотечественников в Латвии, в том числе в вопросах их интеграции в стране, реализовывал медицинские, учебные проекты. 21 декабря 2023 года с ним провели беседу, по итогам которой, якобы и было принято решение о выдворении. Катков подчеркнул, что поводов для принятия такого решения не давал. "Я знал, как надо вести себя, поэтому претензий с этой стороны никаких не может быть", - подчеркнул он, назвав надуманным предлог для лишения его постоянного вида на жительство в стране.

На следующий день после получения извещения о лишении вида на жительство в Латвии, домой к 82-летнему пенсионеру, по его словам, прибыли три представителя пограничной службы республики. "Я оказался арестованным. В туалет - с конвоем, попить - с конвоем <...> мне предъявили документ, что я арестован. Второй документ (об освобождении - прим. ТАСС) предъявили уже на границе, когда сказали - вон Россия", - рассказал он.

Власти Псковской области встретили Каткова на границе РФ с Латвией 13 января. Переночевав в Пскове, он отправился в Санкт-Петербург и в тот же день прибыл в Калининград, где в настоящее время поселился в общежитии квартирного типа Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение в связи с выдворением Бориса Катков из страны. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.