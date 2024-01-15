Более 240 млн человек в Индии вышли из положения крайней нищеты за последние девять лет

Ученые считают, что цифры свидетельствуют о том, что "Индия, вероятно, достигнет своей цели в области устойчивого развития по сокращению вдвое многомерной бедности задолго до 2030 года"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Число людей, живущих в крайней нищете, значительно сократилось в Индии за минувшее десятилетие. Об этом сообщил Национальный институт трансформации Индии, который разрабатывает перспективные программы развития страны.

"В Индии зарегистрировано значительное снижение уровня многомерной бедности - с 29,17% в 2013-2014 гг. до 11,28% в 2022-2023 гг. То есть сокращение на 17,89 процентных пункта", - сообщили исследователи.

Таким образом, согласно данным аналитиков, из многомерной бедности за последние девять лет вырвались более 248,2 млн жителей Индии, население которой превышает 1,4 млрд человек. Как считают ученые, эти цифры свидетельствуют о том, что "Индия, вероятно, достигнет своей цели в области устойчивого развития по сокращению вдвое многомерной бедности задолго до 2030 года".

В исследовании агентства использовался глобальный индекс многомерной бедности, разработанный Программой развития ООН и Оксфордской инициативой по человеческому развитию и борьбе с бедностью. Индекс оценивает ситуацию каждого человека по 10 показателям, связанным в том числе со здоровьем, образованием и уровнем достатка.