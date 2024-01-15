В Башкирии перекрыли движение на пяти участках трасс

На территории региона зафиксировали метель

УФА, 15 января. /ТАСС/. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничено до утра вторника на пяти участках трасс в Башкирии из-за метели, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"Ограничение дорожного движения на автодорогах Башкортостана для грузового и пассажирского транспорта до 11:00 (09:00 мск) - на трассе Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы с 15-го по 78-1 км; на трассе Октябрьский - Ермекеево - с 0 по 23-й км", - говорится в сообщении.

Также ограничения введены на участке трассы Октябрьский - Туймазы, Московка - Япрыково - Туймазы, Шаран - Тюменяк из-за сильного ветра и низовой метели.