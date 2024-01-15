В Румынии нарастают протесты фермеров и водителей грузовиков

Они продолжаются уже шестой день после того, как в минувшие выходные переговоры с представителями министерств провалились

БУХАРЕСТ, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку потребовал в ходе рабочей встречи с главами МВД, Минсельхоза, Минтранспорта и Минфина ускорить подготовку нормативных актов для урегулирования проблем румынских фермеров и водителей грузовиков, которые проводят акцию протеста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

"Члены кабинета сообщили, что проекты соответствующих нормативных актов готовятся в приоритетном порядке с тем, чтобы на ближайших заседаниях правительства были приняты первые решения <...> в поддержку фермеров и перевозчиков", - отмечается в нем.

Протесты румынских фермеров и водителей грузовиков продолжаются уже шестой день после того, как в минувшие выходные дни переговоры с представителями ряда министерств провалились. Участники акций протеста вывели на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, на румыно-украинских КПП.

Фермеры и водители протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.

Глава Генерального инспектората румынской полиции Беноне Мариан Матей сообщил, что возбуждены 24 уголовных дела по статье о подстрекательстве в связи с призывами участников протеста в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Проблема - украинские зерновые

Одна из главных причин протеста - "конкуренция дешевых зерновых с Украины, которые продаются на румынском рынке, хотя официально лишь пересекают страну транзитом", отмечает сайт economedia.ro. "Понятно, что грузовик, который въезжает в страну с 34 тоннами зерна, а разгружает в порту лишь 24 тонны, оставляет 10 тонн по пути на черном рынке", - объясняет портал g4media.ro. "За праздник дешевых украинских зерновых теперь расплачиваются румынские фермеры".

"Представители фермеров уезда Муреш в ходе встречи с уездным префектом (представителем правительства) потребовали прекратить транзит украинских зерновых по территории Румынии, утверждая, что более половины всего ввезенного в страну с Украины зерна продается на внутреннем рынке, т.е. до его доставки в порт Констанца", - сообщает агентство Аджерпрес.

В ходе совещания премьера с министрами также были рассмотрены "результаты проверок на местах проблем, решения которых требуют протестующие". "Было подтверждено, что с октября 2023 года до настоящего времени на внутренний рынок Румынии не ввозились украинские зерновые, - указывается в сообщении, - речь идет только о транзите к порту Констанца, откуда товары отправляются на экспорт".

"Судьба правительства Марчела Чолаку зависит от того, как оно сумеет урегулировать острую кризисную ситуацию <...>, - пишет портал g4media.ro. - Проблемы и недовольство перевозчиков и фермеров реальны, даже если правительство и пытается представить их как чисто политическое движение, организованное [оппозиционным] "Альянсом за объединение румын" или даже такими внешними силами, как Россия".