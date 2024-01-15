Новгородский губернатор заявил, что для привлечения муниципальных кадров нужны стажировки

Андрей Никитин добавил, что они должны быть оплачиваемые, а также подчеркнул необходимость постоянного повышения квалификации для муниципальных служащих

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проведение оплачиваемых стажировок, возможности увеличения доходов и постоянное повышение квалификации необходимы для привлечения и удержания кадров на муниципальной службе. Об этом на форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Стажировки [должны быть] оплачиваемые. <…> В итоге 70% тех, кто приходит [на стажировку], остаются на муниципальной и государственной службе. Не жалейте денег, показывайте ребятам, что это их работа, <…> и вы будете понимать, кто лоялен, кому интересно, кто хочет дальше сделать карьеру на муниципальной службе", - сказал он.

Кроме того, Никитин подчеркнул необходимость постоянного повышения квалификации для муниципальных служащих, в том числе с помощью специальных образовательных программ с участием региональных министров, как, например, Высшая школа управления, созданная при правительстве Новгородской области. "По каждой теме региональный министр <…> рассказывает для специалистов своей отрасли, что меняется, куда мы идем, как мы видим приоритеты", - рассказал Никитин.

Губернатор также отметил необходимость изменения порядка распределения доходов муниципальных служащих. "Если вы жестко привязываетесь к тому, что рост зарплаты - это рост должности, то однозначно у вас <…> специалисты будут уходить", - подчеркнул он. По словам Никитина, в правильном распределении зарплаты помогает разделение муниципалитетов по типам - маленький, средний и крупный. "Она [структура] нам дала очень важную возможность - платить при необходимости специалисту, если это ценный, талантливый специалист, так же как начальнику отдела", - добавил глава региона.

Всероссийский форум "Малая Родина - сила России" проходит 15-16 января 2024 года в Москве. Ожидается, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России.