На участках трасс в Татарстане ввели ограничение движения для автобусов и грузовиков

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия

ТАСС, 15 января. Временное ограничение движения для автобусов и грузовиков введено на участках федеральных автодорог в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

"С 17:00 15 января 2024 года вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения", - говорится в сообщении.

Ограничения введены на участках М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа км 735+683 - км 1169+336; М-7, подъезд к городам Ижевск и Пермь км 0+000 - км 28+916; М-7, подъезд к г. Киров км 15+760 - км 127+190; Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск км 0+000 - км 136+969; Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан км 10+910 - км 399+065; Р-239, подъезд к аэропорту км 0+000 - км 6+400; А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М-7 "Волга" км 95+566 - км 126+279; А-151 Цивильск - Ульяновск км 122+805 - км 136+710.

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия: снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость.

"Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.