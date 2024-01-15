В Перми открылся штаб общественной поддержки для развития гражданских инициатив

В нем жители могут предложить свои идеи, проекты, инициативы и получить поддержку

ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки для желающих участвовать в жизни страны открылся в Перми. В штабе жители Пермского края могут предложить свои идеи, проекты, инициативы и получить поддержку, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Пермском крае открылся штаб общественной поддержки. Он работает в Перми по адресу ул. Екатерининская, 210. Это новая площадка для всех, кто готов активно участвовать в жизни страны. Каждый житель региона сможет прийти в штаб и предложить свои идеи, проекты, инициативы и получить поддержку. Здесь ждут молодежь и волонтеров, старшее поколение и семьи с детьми, представителей НКО и ТОСов", - сообщил глава региона.

По словам губернатора, в штабе есть общественная приемная, площадки для совместной работы, спикер-зал и молодежная зона. В Год семьи, как отметил Махонин, особый акцент будет сделан на мероприятия и инициативы, направленные на поддержку семейных ценностей. "Возможностями и ресурсами штаба могут воспользоваться волонтеры, помогающие участникам СВО. Уверен, что штаб будет популярен у жителей Пермского края всех возрастов и станет новым центром развития гражданских инициатив в регионе", - отметил глава Прикамья.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. По данным правительства Пермского края, в регионе живет более 350 тыс. семей с детьми, из них более 36 тыс. - многодетные. В 2023 году на поддержку семей из консолидированного бюджета Прикамья было направлено 24 млрд рублей, также около 140 тыс. семей получают различные льготы.

Штабы в других регионах

Также штабы общественной поддержки открылись сегодня в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях. Об этом сообщается в Telegram-каналах глав и правительств регионов.

"Сегодня открыли штаб общественной поддержки Оренбургской области. Это центр, куда любой оренбуржец может прийти с инициативой по развитию региона. Знаю, что у нас много активных людей, общественных организаций, НКО, которые делают важные и нужные проекты. Теперь в регионе есть площадка, которая всех объединит и позволит вместе развивать наш край", - написал в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер, отметив, что штаб расположен в Оренбурге на ул. Цвиллинга, 1.

В Пензе аналогичный штаб открылся при участии вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, на базе штаба планируется открыть Центр подготовки волонтеров. "Пообщались с волонтерами, которые принимают участие в гуманитарных миссиях, помогают жителям новых российских территорий и участникам спецоперации. Они готовы передавать свой опыт другим ребятам", - сообщил Мельниченко в своем Telegram-канале, добавив, что в штабе также будут работать общественные приемные представителей муниципальной и региональной власти, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

В Саратове в день открытия штаба общественной поддержки был организован мастер-класс по изготовлению окопных свечей, а в фойе организована выставка детских рисунков, посвященных теме СВО, также в экспозиции представлены варежки, шапки и шарфы, которые саратовские мастерицы вяжут бойцам на фронт.

"Думаю, штаб станет еще одним местом, помимо фонда "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента России Владимира Путина, где будут оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям, которые сейчас нуждаются в поддержке", - процитировали слова губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в пресс-службе правительства региона.